«Кража века» в Шамкире: грабители украли 6 манатов

16 августа, 14:37

В Шамкире произошло странное ограбление, которое не иначе как крайне абсурдным не назовешь.

Все началось с сообщения в полицию о том, что в дом жителя села Юхари Сейфали проникли неизвестные, связали хозяина дома, требуя отдать им деньги и ценности, сообщили в пресс-службе МВД.

Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции начали расследование и вскоре установили личности подозреваемых.

В ходе расследования выяснилось, что житель района Салман Мустафаев вместе со своими знакомыми — Низами Ахмедзаде, Расимом Сулеймановым и его племянником Эйнуром Мустафаевым приехали в село Сейфали на трех разных машинах — согласно заранее составленному плану.

Салман и Эйнур Мустафаев охраняли дом, Низами Ахмедзаде и Расим Сулейманов проникли в дом, связали хозяина, затем избили. Но вместо ожидаемых «сокровищ» грабители наши в доме всего 6 манатов, которые и прихватили, уходя.
В ходе расследования  в доме Салмана Мустафаева, подозреваемого в совершении разбойного нападения, были обнаружены один пистолет ТТ, одна коробка и 9 патронов к огнестрельному оружию.

Подозреваемые переданы следствию вместе с вещественными доказательствами, расследование продолжается.

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Этнические азербайджанцы Афганистана обратились за помощью к Баку

16 августа, 15:16

Около 16 тысяч этнических азербайджанцев проживают в захваченном талибами третьем по величине городе Афганистана — Герате, сообщил бакинскому «Спутнику» находящийся в Афганистане представитель азербайджанской диаспоры Фарид Шабанпур.

Жизни 500 из них — бывших местных чиновников и членов их семей — угрожает особая опасность, утверждает он. Диаспора просит Азербайджан вывезти этих людей на время до стабилизации обстановки в Афганистане.

«Три дня назад талибы вошли в Герат. Говорить о том, как и в каких условиях продолжают там жить этническим меньшинствам, очень сложно. Пусть турки отправляются жить в Турцию, азербайджанцы едут в Азербайджан, а таджики — в Таджикистан, заявляют талибы. То есть, по их мнению, Афганистан — это страна лишь для афганцев, пуштунов. Два месяца назад талибы ворвались в дома нашей аристократии. Повалив на землю, они стали допрашивать их», — рассказал Шабанпур.

Имена всех азербайджанцев и турков внесены в особые списки. Теперь их жизни тут находятся в большой опасности, уверяет представитель азербайджанской диаспоры.

По его словам, четвертый день все находятся в блокаде — нет возможности работать. Сам Шабанпур попросил помощи у друзей из Азербайджана.

К большому сожалению, в Кабуле не работает посольство Азербайджана, куда можно было бы обратиться. Поэтому не представляется возможным выехать в Азербайджан. Иран и Пакистан также не хотят принимать мигрантов из Афганистана. Турция в эти дни не предоставляет виз гражданам Афганистана, поскольку очень много людей хотят въехать на ее территорию.

В столь тяжелые дни азербайджанцы Афганистана просят Азербайджан встать на защиту этнических азербайджанцев, вывезти их на историческую родину.

«Нам больше некого просить о помощи», — говорит Шабанпур.