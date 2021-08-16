«Кража века» в Шамкире: грабители украли 6 манатов

В Шамкире произошло странное ограбление, которое не иначе как крайне абсурдным не назовешь.
Все началось с сообщения в полицию о том, что в дом жителя села Юхари Сейфали проникли неизвестные, связали хозяина дома, требуя отдать им деньги и ценности, сообщили в пресс-службе МВД.
Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции начали расследование и вскоре установили личности подозреваемых.
В ходе расследования выяснилось, что житель района Салман Мустафаев вместе со своими знакомыми — Низами Ахмедзаде, Расимом Сулеймановым и его племянником Эйнуром Мустафаевым приехали в село Сейфали на трех разных машинах — согласно заранее составленному плану.
Салман и Эйнур Мустафаев охраняли дом, Низами Ахмедзаде и Расим Сулейманов проникли в дом, связали хозяина, затем избили. Но вместо ожидаемых «сокровищ» грабители наши в доме всего 6 манатов, которые и прихватили, уходя.
В ходе расследования в доме Салмана Мустафаева, подозреваемого в совершении разбойного нападения, были обнаружены один пистолет ТТ, одна коробка и 9 патронов к огнестрельному оружию.
Подозреваемые переданы следствию вместе с вещественными доказательствами, расследование продолжается.