«Тысяча и одна ночь» на сцене Мариинского театра

11 августа, 14:29

По традиции в конце лета Мариинский театр приглашает балетную труппу Приморской сцены выступить в Санкт-Петербурге.

С 3 по 15 августа артисты представят здесь свои версии популярных балетных названий — балеты «Корсар» (6-8 августа), «Спящая красавица» (10-12 августа) и «Жизель» (13-15 августа).

3-5 августа на Новой сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге программу гастролей открыла репертуарная новинка театра — балет «Тысяча и одна ночь» великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова, поставленный главным балетмейстером труппы, заслуженным деятелем искусств России Эльдаром Алиевым.

Именно показом спектакля «1001 ночь» завершился 238-й сезон в Мариинском театре (Новая сцена). В главных партиях выступили солисты Приморской сцены Ирина Сапожникова, Анна Самострелова, Сергей Уманец, Канат Надырбек, Лилия Бережнова, Катерина Флория, Гилерме Джунио и Юрий Зиннуров.

Вместе с артистами из Владивостока в спектакле вышли и ведущие артисты петербургской труппы Мариинского театра – Рената Шакирова, Екатерина Чебыкина и Никита Корнеев.

Спектакли прошли при участии симфонического оркестра и хора Мариинского театра (Санкт-Петербург) под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного театра оперы и балета, Заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов, доцента Бакинской музыкальной академии Эйюба Кулиева — именно он

дирижировал премьерой «Тысячи и одной ночи» на открытии V Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский» во Владивостоке и на открытии международного балетного фестиваля имени Рудольфа Нуреева в Казани в мае 2021.

Вокальную партию в балете исполнила солистка Приморской сцены Мариинского театра Анастасия Кикоть (сопрано), а на азербайджанском национальном инструменте (тар) играли Рамин Азимов и Надежда Медведева. Нужно подчеркнуть, что билеты на все спектакли были проданы задолго, что еще раз доказывает неподдельный интерес любителей классического балета в Санкт-Петербурге к новой постановке хореографа Эльдара Алиева. Каждое исполнение балета азербайджанского композитора было встречено стоячими овациями.

По завершении спектакля участников поздравил Генеральный консул Азербайджанской Республики в Санкт-Петербурге Султан Гасымов, который отметил особое важное значение совместной работы видных деятелей культуры России и Азербайджана над балетом «Тысяча и одна ночь». Как отметил азербайджанский дипломат, новая постановка балета внесла особую лепту в развитие культурных отношений между двумя странами и стала особой вехой в истории мирового балетного искусства.

 

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Азербайджан потребовал от России положить конец беспределу армянских военных в Карабахе

11 августа, 13:32

Азербайджан потребовал от командования российских миротворческих сил положить конец незаконному размещению вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, где они временно дислоцируются. Как сообщает Minval.az, с соответствующим заявлением выступило Министерство обороны Азербайджана в среду, 11 августа.

В оборонном ведомстве напомнили, что согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджана и России, а также премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года, остатки вооруженных сил Армении не были полностью выведены с территорий Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы.

«В последние дни Армения нарушила трехстороннее заявление, перебросив свои вооруженные силы на территорию Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, и открыла новые армянские посты возле Мухтаркенда и Шушакенда, а также в восточной части Кельбаджарского и Лачинского районов.

Азербайджанская армия принимает адекватные меры, и такие случаи не допускаются. Однако армянская сторона целенаправленно прибегает к подобным провокациям для обострения ситуации», – отметили в Минобороны.

В оборонном ведомстве добавили, что все это происходит на фоне безответственного и провокационного приказа нового министра обороны Армении Вагаршака Карапетяна о применении армянской армией силы во что бы то ни стало.

«Бывший министр обороны Армении Давид Тонаян также выступал с провокационной военной доктриной, которую он назвал «Новая война за новые территории». Его позорная судьба известна всем.

В соответствии с положениями трехстороннего заявления миротворческие силы Российской Федерации должны положить конец размещению вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, где они временно дислоцируются», – сказано в заявлении.

Минобороны РФ сообщило накануне, что 9 августа в 17.45 в районе населенного пункта Шуша произошла перестрелка из стрелкового оружия между незаконными вооруженными формированиями карабахских сепаратистов и вооруженными силами Азербайджана.