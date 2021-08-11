«Тысяча и одна ночь» на сцене Мариинского театра

По традиции в конце лета Мариинский театр приглашает балетную труппу Приморской сцены выступить в Санкт-Петербурге.

С 3 по 15 августа артисты представят здесь свои версии популярных балетных названий — балеты «Корсар» (6-8 августа), «Спящая красавица» (10-12 августа) и «Жизель» (13-15 августа).

3-5 августа на Новой сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге программу гастролей открыла репертуарная новинка театра — балет «Тысяча и одна ночь» великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова, поставленный главным балетмейстером труппы, заслуженным деятелем искусств России Эльдаром Алиевым.

Именно показом спектакля «1001 ночь» завершился 238-й сезон в Мариинском театре (Новая сцена). В главных партиях выступили солисты Приморской сцены Ирина Сапожникова, Анна Самострелова, Сергей Уманец, Канат Надырбек, Лилия Бережнова, Катерина Флория, Гилерме Джунио и Юрий Зиннуров.

Вместе с артистами из Владивостока в спектакле вышли и ведущие артисты петербургской труппы Мариинского театра – Рената Шакирова, Екатерина Чебыкина и Никита Корнеев.

Спектакли прошли при участии симфонического оркестра и хора Мариинского театра (Санкт-Петербург) под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного театра оперы и балета, Заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов, доцента Бакинской музыкальной академии Эйюба Кулиева — именно он

дирижировал премьерой «Тысячи и одной ночи» на открытии V Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский» во Владивостоке и на открытии международного балетного фестиваля имени Рудольфа Нуреева в Казани в мае 2021.

Вокальную партию в балете исполнила солистка Приморской сцены Мариинского театра Анастасия Кикоть (сопрано), а на азербайджанском национальном инструменте (тар) играли Рамин Азимов и Надежда Медведева. Нужно подчеркнуть, что билеты на все спектакли были проданы задолго, что еще раз доказывает неподдельный интерес любителей классического балета в Санкт-Петербурге к новой постановке хореографа Эльдара Алиева. Каждое исполнение балета азербайджанского композитора было встречено стоячими овациями.

По завершении спектакля участников поздравил Генеральный консул Азербайджанской Республики в Санкт-Петербурге Султан Гасымов, который отметил особое важное значение совместной работы видных деятелей культуры России и Азербайджана над балетом «Тысяча и одна ночь». Как отметил азербайджанский дипломат, новая постановка балета внесла особую лепту в развитие культурных отношений между двумя странами и стала особой вехой в истории мирового балетного искусства.