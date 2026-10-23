Польша намерена вложить около 15 млрд злотых ($3,8 млрд) в строительство постоянной американской военной базы на территории страны.

Об этом сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Мы готовы, у нас подготовлены места, мы готовы к строительству инфраструктуры, к привлечению финансирования. Это крупная инвестиция, но очень прибыльная. <…> Речь идет об инвестициях в несколько миллиардов. Если быть точным, вероятно, около 15 млрд злотых», — сказал он в интервью порталу WNP.pl.

Как пояснил Косиняк-Камыш, американская база потребует создания инфраструктуры, выходящей далеко за рамки военных объектов. С учетом ожидаемого постоянного присутствия 5 тыс. военных вместе с семьями и персоналом потребуется создать необходимые дома и помещения для около 25 тыс. людей.

По словам главы МО, власти ожидают лишь решения США. Соответствующие документы будут направлены в Пентагон в ноябре, а окончательное решение Белого дома ожидается в декабре.