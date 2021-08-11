В Баку будет 40 градусов жары

11 августа, 14:00

Обнародован прогноз погоды на 12 августа.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 25-28, днем — 37-39, местами 40-41 градус тепла, в Баку ночью — 26-28, днем — 38-40 градусов тепла. Атмосферное давление будет 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-70%, днем — 35-40%.

На пляжах Абшеронского полуострова северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным. Температура морской воды составит на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 27-28 градусов тепла, на южных (Туркян, Говсан, Сахиль, Шихово) — 28-29 градусов тепла.

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Азербайджан потребовал от России положить конец беспределу армянских военных в Карабахе

11 августа, 13:32

Азербайджан потребовал от командования российских миротворческих сил положить конец незаконному размещению вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, где они временно дислоцируются. Как сообщает Minval.az, с соответствующим заявлением выступило Министерство обороны Азербайджана в среду, 11 августа.

В оборонном ведомстве напомнили, что согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджана и России, а также премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года, остатки вооруженных сил Армении не были полностью выведены с территорий Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы.

«В последние дни Армения нарушила трехстороннее заявление, перебросив свои вооруженные силы на территорию Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, и открыла новые армянские посты возле Мухтаркенда и Шушакенда, а также в восточной части Кельбаджарского и Лачинского районов.

Азербайджанская армия принимает адекватные меры, и такие случаи не допускаются. Однако армянская сторона целенаправленно прибегает к подобным провокациям для обострения ситуации», – отметили в Минобороны.

В оборонном ведомстве добавили, что все это происходит на фоне безответственного и провокационного приказа нового министра обороны Армении Вагаршака Карапетяна о применении армянской армией силы во что бы то ни стало.

«Бывший министр обороны Армении Давид Тонаян также выступал с провокационной военной доктриной, которую он назвал «Новая война за новые территории». Его позорная судьба известна всем.

В соответствии с положениями трехстороннего заявления миротворческие силы Российской Федерации должны положить конец размещению вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, где они временно дислоцируются», – сказано в заявлении.

Минобороны РФ сообщило накануне, что 9 августа в 17.45 в районе населенного пункта Шуша произошла перестрелка из стрелкового оружия между незаконными вооруженными формированиями карабахских сепаратистов и вооруженными силами Азербайджана.