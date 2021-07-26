Реальный спад экономики продолжается. Об этом написал в своей статье координатор программ офиса экономических исследований Бюро АРФ Дашнакцутюн, экономист Тадевос Аветисян, сообщает армянский интернет-портал news.am.

Он, в частности, отметил:

«Только что на сайте Государственного комитета статистики Армении были обнародованы официальные данные по положению на 26.07.2021.

Итак, данными первого полугодия текущего года также зарегистрировано – реальный спад экономики продолжается. В частности, в январе-июне 2021 года в сравнении с тем же периодом 2020-го средние цены выросли на 5,7%, а показатель экономической активности – на 5%.

Причем инфляция проявляет опережающую тенденцию роста: в первом полугодии 2021 года средние цены выросли на 5,7%, а в июне 2021 года в сравнении с тем же месяцем прошлого года они увеличились на 6,5%;

средние цены на промышленную продукцию увеличились на 10%, а объем промышленной продукции при текущих ценах увеличился всего на 2,1%;

цены на овощи выросли на 9%, зерно – на 11,3%, фрукты – на 5%, а объем валовой продукции сельского хозяйства при текущих ценах увеличился всего на 6,8%, что само по себе весьма сомнительно из-за засухи этого года и полного провала по части борьбы против этого со стороны госструктур;

средние цены на продукты питания выросли на 8%, а объем услуг по текущим ценам вырос всего на 2,7%, товарооборот – на 8%,

данных по средним месячным зарплатам в июне-январе пока нет.

В январе-мае 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года цены на продукты питания выросли на 7,7%, минимальная заработная плата не увеличилась, а среднемесячная зарплата выросла всего на 4,4%.

Следовательно, реальные доходы сотрудников продолжают сокращаться, а число работающих бедных растет.

Итак, возникает вопрос: что случилось с обещанным двузначным экономическим ростом? Что случилось с иностранными инвестициями в миллиарды долларов США, которые были обещаны ответственным за экономику от правящего кружка?»

Minval.az