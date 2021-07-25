

В Кюрдамирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Инцидент зафиксирован на трассе Баку-Газах, передает «Репорт».

Так, водитель внедорожника «Land Rower» не справился с управлением на резком повороте, в результате чего транспортное средство перевернулось.

В аварии от полученных травм на месте происшествия скончался пассажир транспортного средства 58-летний Эльман Гудрят оглы Шукюров. А, 29-летний Алекбер Рафиг оглы Сафаралиев с различными травмами был доставлен в Гёйчайскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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