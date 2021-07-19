В городе Сумгайыт попал в аварию свадебный кортеж.
Авария произошла на улице Узеира Гаджибекова. Один из автомобилей кортежа сбил работницу Департамента уборки. Пострадавшая госпитализирована.
По факту проводится расследование, передает АПА.
В городе Сумгайыт попал в аварию свадебный кортеж.
Авария произошла на улице Узеира Гаджибекова. Один из автомобилей кортежа сбил работницу Департамента уборки. Пострадавшая госпитализирована.
По факту проводится расследование, передает АПА.
Дата: 2021/07/19 19:00
Раздел: Наша жизнь, Происшествия
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