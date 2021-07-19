В городе Сумгайыт попал в аварию свадебный кортеж.

Авария произошла на улице Узеира Гаджибекова. Один из автомобилей кортежа сбил работницу Департамента уборки. Пострадавшая госпитализирована.

По факту проводится расследование, передает АПА.

Minval.az