

Обнаружено тело подростка, утонувшего 9 июля в Куре на территории Газахского района.

Тело Фаттахова Хамзы Ариф оглу (2006 г.р.) его тело было обнаружено на участке Куры, проходящем по территории района, водолазно-поисковой группой Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям. Тело передано семье покойного, передает АПА.

Отметим, 9 июля на участке Куры, проходящем через село Шихлы-1 Газахского района, утонули жители села Асланбейли 23-летний Ширмамедов Мехед Эльхан оглу и 15-летний Фаттахов Хамза Ариф оглу.

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