

Капитан воздушного судна Airbus A319 ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL), вылетевшего из Баку в Нахчыван в 07:22, развернулся и запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Как сообщили в ЗАО, причиной внеплановой посадки самолета стала техническая неисправность — проблема в системе кондиционирования.

В 08:01 по бакинскому времени самолет совершил благополучную посадку в столичном аэропорту.

На борту самолета находились 122 пассажира. Они будут отправлены в Нахчыван другим самолетом.

Minval.az