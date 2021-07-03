Мощный оползень сошел в японском городе Амами префектуры Сидзуока к юго-западу от Токио, сообщает агентство Kyodo. По последним данным, по меньшей мере 20 человек пропали без вести, разрушено десять жилых домов. Кадры последствий публикует в Twitter телеканал NHK.

В районе бедствия начата поисково-спасательная операция. Администрация префектуры Сидзуока запросила помощь у сил самообороны Японии в поиске пропавших.

Сообщается, что оползень сошел в десять часов утра по местному времени. Последние дни в прибрежных районах продолжаются мощные ливневые дожди. По данным метеорологов, за последние двое суток в префектуре Сидзуока выпало не менее 300 миллиметров осадков.

В соседней префектуре Канагава также объявлена угроза схода оползней и выхода рек из берегов. Власти региона призвали эвакуироваться 205 тысяч жителей.

Minval.az