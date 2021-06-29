

Из-за сильного ветра в ряде поселков Гянджи прервано электроснабжение.

Произошел перебой в подаче электроэнергии в жилые дома, расположенные на территории поселков Садыллы, Почт, Мехсети, Шейхзаманлы, улицы Терешковой и железнодорожного вокзала.

Причиной стало повреждение ветром линий электропередач и опор. Подача электроэнергии в этих участках приостановлена. Также в результате сильного ветра в поселке Почт взорвался распределитель электроэнергии.

На место происшествия привлечены сотрудники МЧС, пожар удалось предотвратить, передает АПА.

В настоящее время соответствующими структурами проводится работа по устранению возникшей проблемы.

Кроме того, сильный ветер оставил без света часть Самухского района. В селах Гарайери, Саркар,Зиайдлы и в ряде других сел района из-за сильного ветра приостановлена подача электроэнергии. Кроме того, из-за сильных порывов ветра на скошенном пшеничном поле произошел пожар. На место происшествия привлечены соответствующие расчеты МЧС.

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