

Сегодня утром в Мингячевире недалеко от средней школы №9 сотрудники полиции нашли на улице без сознания Халилова Джамала Шахин оглу (1990 г.р.).

Полицейские доставили Дж.Халилова в больницу.

Несмотря на усилия врачей, спасти находившегося в тяжелом состоянии Дж.Халилова не удалось.

В ходе предварительного обследования и расследования выяснилось, что Дж.Халилов совершил самоубийство из-за личных проблем, выпив эссенцию, передает АПА.

Отметим, Дж.Халилов проживал в городке вынужденных переселенцев в Мингячевире.

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