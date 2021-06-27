

В прокуратуру Сальянского района поступила информация о том, что 27 июня примерно в 10 часов Нурана Алиева (1982 г.р.) умерла на территории села Еникенд.

Как сообщили в прокуратуре Сальянского района, в ходе предварительного расследования были выявлены основания для подозрения в том, что Н.Алиеву убил с нанесением ножевых ранений ее муж, Анвер Исбендеров (1972 г.р.) во время конфликта, возникшего на почве личных взаимоотношений.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье УК 120.1 (преднамеренное убийство).

А.Искендеров был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию, передает АПА.

Следствие по уголовному делу продолжается.

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