В результате пожара в многоэтажном здании в Ясамальском районе Баку есть пострадавшие.

При пожаре пострадали 4 человека, в том числе двое детей, передает АПА.

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В многоэтажном жилом здании по адресу улица Исмаил бея Гутгашенли, 29 в Ясамальском районе города Баку произошел пожар.

Информация о пожаре поступила на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что пожар произошел в квартире на 10-м этаже здания. На месте происшествия работают пожарные Государственной службы пожарной охраны и спасатели Службы спасения особого риска МЧС, передает АПА.

Дополнительная информация будет предоставлена.

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