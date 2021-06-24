

В четверг вечером в Пудомягском сельском поселении Гатчинского района Ленинградской области произошла авиакатастрофа. Об этом сообщают в социальных сетях очевидцы.

«Между Киевским и Красносельским шоссе недалеко от Гатчины в сторону Питера упал вертолёт Ми-8. Мы из Коммунара увидели в окно грибок дыма в момент крушения» — написал один из свидетелей произошедшего.

По данным источника 78.ru, упавший вертолёт принадлежит Росгвардии. Предварительно, на борту находились три человека: пилот, второй пилот и бортинженер, все они погибли.

Официального подтверждения информации пока нет.



Minval.az