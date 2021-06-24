

Двое основателей южноафриканской платформы Africrypt для криптовалютных инвестиций, братья 17-летний Амир и 20-летний Раис Кейджи, пропали вместе с крупной суммой в биткоинах, сообщает meduza.io.

С платформы, которую они основали в 2019 году, исчезли 69 тысяч биткоинов — их стоимость во время апрельского пика криптовалюты, превышала четыре миллиарда долларов.

На момент исчезновения биткоинов эта сумма равнялась 3,6 миллиарда долларов, а 24 июня, на момент публикации этого текста, — 2,3 миллиарда долларов.

Компания Africrypt работала с состоятельными клиентами и знаменитостями, обещая прибыль до 10% в сутки. Раис Кейджи называл себя гуру криптовалюты: он говорил инвесторам, что узнал о биткоине в 2009 году в возрасте восьми лет, когда с отцом смотрел новости; еще в школе он начал майнить криптовалюту эфириум, а затем создал торговую платформу на основе искусственного интеллекта, которая «способствовала астрономическому росту Africrypt». Coingeek пишет, что инвесторы рассматривали платформу как «секретный путь в мир неограниченного богатства». Многие клиенты инвестировали больше 100 тысяч долларов, а вложения некоторых достигали 1,4 миллиона долларов.

13 апреля, после роста курса биткоина выше 60 тысяч долларов, главный операционный директор Africrypt Амир Кейджи направил инвесторам письмо о том, что платформу взломали. По его словам, взлом затронул кошельки пользователей, а компания пытается вернуть средства. Амир Кейджи попросил клиентов «проявить терпение» и не обращаться к юристам и властям, потому что это помешает быстро вернуть криптовалюту.

Часть инвесторов обратилась в юридическую компанию Hanekom Attorneys, которая установила, что сотрудники Africrypt лишились доступа к серверам платформы за неделю до предполагаемого взлома. Средства со счетов компании и кошельков клиентов провели через так называемые биткоин-миксеры, чтобы криптовалюту стало невозможно отследить. Изучив путь транзакций, участники расследования установили, что биткоины переводили в том числе через некоторые крупные биржи ЮАР. Юристы обратились ко всем крупным мировым криптобиржам с просьбой сообщить, если они заметят украденные биткоины. В апреле суд удовлетворил требование 20 инвесторов и начал процедуру предварительной ликвидации Africrypt.

По информации Hanekom, через несколько дней после предполагаемого взлома братья Амир и Раис Кейджи уехали из ЮАР в Великобританию. Журналисту южноафриканского издания ITWeb удалось связаться в мессенджере с Раисом Кейджи, тот ответил, что даст комментарий через несколько дней, после чего перестал выходить на связь. Журналист Bloomberg не смог дозвониться до братьев. Сайт компании Africrypt не работает.

Управление по контролю в финансовом секторе ЮАР сообщило, что изучает деятельность Africrypt, но не может начать расследование, поскольку по закону криптоактивы не считаются финансовыми продуктами.

Minval.az