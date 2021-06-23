В Лянкяране совершено двойное убийство.

Инцидент произошел в селе Хавзава. Сеймур Сарраф оглу Ширинов застрелил из ружья сначала своего двоюродного брата, а затем внука тети, передает АПА.

По факту проводится расследование.

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