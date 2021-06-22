Начались международные летно-тактические учения «Анатолийский орел — 2021» с участием Азербайджана, Катара, Пакистана и НАТО.

Как сообщает Министерство национальной обороны Турции, цель учений — обмен знаниями, навыками и опытом всех участников.

Minval.az