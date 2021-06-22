Начались международные летно-тактические учения «Анатолийский орел — 2021» с участием Азербайджана, Катара, Пакистана и НАТО.
Как сообщает Министерство национальной обороны Турции, цель учений — обмен знаниями, навыками и опытом всех участников.
Начались международные летно-тактические учения «Анатолийский орел — 2021» с участием Азербайджана, Катара, Пакистана и НАТО.
Как сообщает Министерство национальной обороны Турции, цель учений — обмен знаниями, навыками и опытом всех участников.
Дата: 2021/06/22 18:57
Раздел: Армия
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