Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в понедельник встретился в Баку с делегацией во главе с командующим Сухопутными войсками Пакистана генералом армии Гамаром Джаведом Баджвой.

В ходе встречи достигнута договоренность о совместном использовании горно-учебных центров, горной подготовке военнослужащих и проведении совместных учений.

Баджва вновь выразил готовность пакистанских специалистов принять участие в процессе очистки освобожденных территорий Азербайджана в Карабахе от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Генерал также отметил наличие широкого потенциала для вывода двустороннего военного сотрудничества на качественно новый уровень.

Minval.az