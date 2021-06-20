В Абшеронском районе произошло тяжелое ДТП.

На автодороге Новханы-Масазыр вблизи соленого озера автомобиль «Opel» при обгоне столкнулся с другим автомобилем той же марки. При аварии пострадали водитель и пассажир, передает АПА.

Minval.az