В Абшеронском районе произошло тяжелое ДТП.
На автодороге Новханы-Масазыр вблизи соленого озера автомобиль «Opel» при обгоне столкнулся с другим автомобилем той же марки. При аварии пострадали водитель и пассажир, передает АПА.
В Абшеронском районе произошло тяжелое ДТП.
На автодороге Новханы-Масазыр вблизи соленого озера автомобиль «Opel» при обгоне столкнулся с другим автомобилем той же марки. При аварии пострадали водитель и пассажир, передает АПА.
Дата: 2021/06/20 10:19
Раздел: Наша жизнь, Происшествия
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