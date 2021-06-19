В Ростовской области прошли танковые стрельбы командного состава Южного военного округа.

Особый интерес, по данным телеграм-канала «Военный обозреватель», представляют танки Т-72Б3, а именно «козырек» над башней, который вероятно служит защитой от применения барражирующих боеприпасов (опыт войны в Карабахе).

«Материал изготовления неизвестен, возможно речь идёт об арамидной ткани, которая должна задерживать осколки боевой части БПЛА.

Также, можно предположить, что «козырёк» является своего рода динамической защитой для принудительной детонации угрозы на относительно безопасной дистанции для экипажа.

Не исключен и третий, солнцезащитный вариант, но смущает «толщина» покрытия», — отмечает телеграм-канал.

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