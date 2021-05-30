Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова в свой адрес. Ранее Кадыров назвал бойца «проектом UFC» и предложил ему любой гонорар за бой с бойцом клуба «Ахмат».

Читайте также: Конфликт между Нурмагомедовым и Кадыровым разрешился

«У каждого человека есть свое мнение, так что пускай оно будет. Что я чувствовал? Ничего. Весь мир меня обсуждает. Я не вижу оскорблений в выражении «проект UFC»», — сказал Нурмагомедов, слова которого приводит «Газета.ру».

Minval.az