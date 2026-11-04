В Тбилиси 5 и 6 ноября состоится международный форум, посвященный перспективам нейтралитета Грузии и ее возможной роли в укреплении мира и сотрудничества на Кавказе. Организаторами мероприятия выступают политическая партия «Единая нейтральная Грузия» и международная исследовательская инициатива Neutrality Studies. Ожидается участие зарубежных экспертов, политологов, дипломатов и исследователей международных отношений. В центре внимания окажутся вопросы безопасности, экономического развития, регионального сотрудничества и возможности использования нейтралитета как инструмента предотвращения конфликтов.

На первый взгляд эта дискуссия посвящена лишь внешнеполитическому выбору Грузии, однако смысл инициативы выходит далеко за рамки одного государства. Сегодня Кавказ переживает этап глубоких геополитических трансформаций, когда устоявшиеся подходы к безопасности переосмысливаются, а потребность в новых форматах диалога становится особенно острой. В этом контексте разговор о нейтралитете Грузии естественно перерастает в размышление о том, каким увидят регион в ближайшие десятилетия и какую созидательную роль в его будущем призваны сыграть сами страны и народы Кавказа.

Десятилетиями регион оставался пространством пересечения интересов крупных международных игроков. Россия, Турция, Иран, США, Европейский союз и в последние годы Китай оценивают Кавказ сквозь призму собственных стратегических и экономических целей. Эти внешние приоритеты далеко не всегда совпадают с долгосрочными потребностями государств Южного Кавказа. Не раз геополитическое соперничество лишь осложняло решение внутренних задач и обостряло противоречия. История подсказывает, что устойчивость Кавказа нельзя построить только на внешних гарантиях или участии в военно-политических блоках. Фундаментальное значение обретают взаимное доверие, открытый диалог и готовность соседей бережно учитывать законные интересы безопасности друг друга. Именно в этом контексте идея нейтралитета Грузии заслуживает серьезного рассмотрения. Ее сторонники исходят из того, что отказ от участия в противостоянии военных блоков мог бы снизить риски вовлечения страны в новые конфликты и расширить возможности для сотрудничества с различными международными партнерами. В подобной модели Грузия могла бы сохранять политические и экономические связи как с западными государствами, так и с Россией, Турцией, Китаем и другими странами, не превращая отношения с одним партнером в препятствие для развития отношений с другим.

Однако нейтралитет нельзя рассматривать как универсальное средство решения накопившихся проблем. Он не устраняет существующие угрозы, не гарантирует автоматически безопасность и не заменяет необходимость создания эффективных государственных институтов, оборонного потенциала и международных механизмов защиты суверенитета. Для Грузии этот вопрос особенно чувствителен ввиду нерешенных конфликтов вокруг Абхазии и Южной Осетии. Без учета этих обстоятельств любые рассуждения о нейтралитете рискуют остаться привлекательной политической концепцией, не подкрепленной необходимыми условиями для ее практического осуществления. Существует и важный внутриполитический аспект. Конституция Грузии предусматривает стремление страны к интеграции в Европейский союз и НАТО. Следовательно, возможный переход к постоянному нейтралитету потребовал бы не только широкой общественной дискуссии, но и серьезного пересмотра действующих правовых и внешнеполитических подходов. При этом инициатива проведения форума сама по себе не означает изменения официального курса государства. Речь пока идет о политической и экспертной дискуссии, значение которой будет определяться содержанием предложенных идей и общественным отношением к ним.

Тем не менее было бы ошибкой рассматривать вопрос нейтралитета исключительно через призму отношений Грузии с Россией и Западом. Его региональное измерение значительно шире. Грузия занимает особое место между Арменией и Азербайджаном, поддерживая тесные связи с обеими странами и располагая опытом политического и экономического взаимодействия, который может оказаться полезным для формирования новой системы регионального сотрудничества.

Недавние события указывают на вступление Южного Кавказа в новую фазу развития. Нормализация диалога между Азербайджаном и Арменией, получившая импульс после вашингтонских договоренностей августа 2025 года, открывает пути для восстановления коммуникаций, роста торговли и укрепления взаимного доверия. Несмотря на имеющиеся разногласия, переход к практическому взаимодействию отражает глубокие позитивные сдвиги в региональной политике. В этих условиях особую значимость обретает роль Грузии, исторически поддерживающей конструктивные связи и с Баку, и с Ереваном. Вместо конкуренции за внешнее покровительство три страны могли бы объединить усилия вокруг общих экономических и гуманитарных целей, бережно укрепляя доверие без ущерба для своих международных обязательств. Ярким примером такого прагматизма стали октябрьские переговоры глав правительств Грузии и Азербайджана Ираклия Кобахидзе и Али Асадова, сосредоточенные на развитии Среднего коридора, энергетике, торговле и совместных инфраструктурных инициативах.

В этом контексте нейтралитет Грузии, опирающийся на общественную поддержку и взвешенное политическое оформление, способен стать действенным инструментом региональной дипломатии. Его ценность определялась бы умением Тбилиси выстраивать конструктивные связи с соседями, содействовать переговорам и предоставлять надежную площадку для диалога. При этом перспективы регионального взаимодействия не должны зависеть исключительно от внешнеполитического статуса одной страны. Азербайджан укрепляет стратегические связи с Турцией и развивает многовекторную дипломатию, Армения расширяет круг международных партнеров, а Грузия ищет устойчивую модель защиты суверенитета в условиях сложного баланса интересов. Различие политических ориентиров не препятствует плодотворному сотрудничеству, если оно зиждется на взаимном уважении и признании права каждого государства на самостоятельный выбор.

Особое место занимает гуманитарное сотрудничество. Несмотря на пережитые испытания, народы Кавказа бережно хранят исторические, культурные, семейные и экономические узы. Подлинное восстановление доверия требует не только политических договоренностей, но и живого диалога между учеными, предпринимателями, деятелями культуры, представителями образовательного сообщества и гражданского общества. В этом плане Тбилиси, опираясь на удобное географическое положение, развитую инфраструктуру и богатый опыт добрососедства, может стать естественной площадкой для региональных консультаций. Вместе с тем успех такого посредничества напрямую зависит от его беспристрастности, внимательного отношения к интересам всех сторон и нацеленности на реальные практические результаты.

Предстоящий форум в Тбилиси едва ли даст исчерпывающие ответы на все накопившиеся вопросы, но само обсуждение нейтралитета Грузии помогает иначе взглянуть на перспективы региональной безопасности. Крайне важно, чтобы такие инициативы не сводились к политическим декларациям и не обостряли внутриполитическое противостояние, а предлагали действенные механизмы укрепления доверия.

Будущее Кавказа не должно зависеть исключительно от решений внешних центров или игнорировать интересы соседних государств. Безопасность и развитие каждой страны неразрывно связаны с общей стабильностью региона. Поэтому принципиально важно не столько определение Грузией конкретного внешнеполитического статуса, сколько способность кавказских государств выработать собственную культуру взаимодействия. При таком подходе политические различия не станут препятствием для реализации общих экономических и гуманитарных инициатив.