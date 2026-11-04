В рамках совместной кампании BakıKart и Mastercard пассажиры смогут оплачивать каждый четвертый проезд в метро и автобусах всего за 1 гяпик.

Как сообщает BakıKart, акция распространяется на бесконтактные платежи (NFC) с помощью Apple Pay и Google Pay, привязанных к картам Mastercard, выпущенным банками, работающими в Азербайджане.

Согласно условиям кампании, после трех поездок по стандартному тарифу пассажир получает скидку на четвертую поездку — с банковского счета будет списан 0,01 маната.

Поездки не обязательно совершать в один день: их можно распределить на разные даты. При этом по одной карте в течение календарного месяца можно воспользоваться льготным проездом максимум пять раз.

После совершения трех поездок право на льготный четвертый проезд необходимо использовать в течение 30 дней.