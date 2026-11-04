Победа демократов на промежуточных выборах в США может обернуться для Европы новыми проблемами — от обострения отношений с Вашингтоном до затягивания украинского конфликта и энергетического кризиса. Об этом пишет обозреватель Politico Джейми Деттмер, выделяя пять возможных последствий.

Первое — усиление давления на Европу. Демократы намерены начать масштабные расследования деятельности администрации Трампа, включая войну с Ираном, работу ФБР и бизнес семьи президента. Однако Трамп сохраняет широкие полномочия во внешней политике и может попытаться продемонстрировать свою силу именно на международной арене. Немецкий дипломат Вольфганг Ишингер предупреждает о росте напряжённости между США и Европой.

Второе — новые возможности для Украины. Демократы традиционно выступают за поддержку Киева и могут добиваться увеличения помощи. Однако, как отмечает глава Chatham House Бронвен Мэддокс, даже при политической поддержке дополнительные ресурсы могут поступить лишь через месяцы или годы.

Третье — возможное сближение США с Россией. Бывший американский дипломат Курт Волкер допускает, что Трамп проигнорирует возражения Киева и европейцев, начнёт смягчать санкции против Москвы и заключать энергетические сделки. При этом серьёзного сокращения американского присутствия в НАТО Волкер не ожидает.

Четвёртое — продолжение энергетического кризиса. Без соглашения с Ираном об открытии Ормузского пролива высокие цены на энергоносители продолжат давить на европейскую экономику. У Трампа остаются сложные варианты: возобновить военные действия, пойти на уступки Тегерану или переложить решение проблемы на другие страны.

Пятое — политический хаос в Вашингтоне. Противостояние Трампа и демократов может настолько поглотить американскую политику, что внешние вопросы отойдут на второй план. При этом, как прогнозирует Politico, ожесточённая борьба развернётся не только между партиями, но и внутри них.