Депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев предложил пересмотреть льготы для азербайджанских дипломатов, возвращающихся на родину после завершения зарубежной службы. Он считает, что действующий лимит на беспошлинный ввоз автомобиля необходимо увеличить.

Как сообщает Minval, об этом Гасангулиев заявил на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения законопроекта о государственном бюджете Азербайджана на 2027 год.

По словам депутата, в настоящее время дипломаты, завершившие службу за рубежом и возвращающиеся в Азербайджан, освобождаются от уплаты соответствующих налогов при ввозе автомобиля стоимостью до 35 тыс. долларов.

«Этой суммы недостаточно. Необходимо предоставить им возможность ввозить автомобиль без уплаты налогов в пределах 50% заработка, полученного за период работы за рубежом», — заявил Гасангулиев.

Он отметил, что подобные льготы предусмотрены для дипломатов и в других странах, и призвал правительство рассмотреть эту инициативу.