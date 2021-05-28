Президент промоушена Eagle FC и троюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Шамиль Зауров рассказал о том, что конфликт между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и спортсменом улажен. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Зауров заявил, что вопрос о том, является ли Нурмагомедов проектом UFC или нет, исчерпан. «Больше эту тему поднимать не будем. Рамзан Ахматович высказал свое мнение, ничего такого в его словах не было», — отметил он, добавив, что Нурмагомедов уже все всем доказал и ушел из спорта.

13 мая Кадыров назвал Нурмагомедова проектом UFC и упрекнул спортсмена в том, что тот не выступал под российским флагом. Политик признался, что готов предложить дагестанцу любые деньги за поединок с представителем «Ахмата».

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