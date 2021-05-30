В Баку произошла поножовщина между мужем и женой.

Происшествие произошло в Хазарском районе.

Проживающие в поселке Мардакян Намиг Расулов, 1978 года рождения и его супруга Расулова Фаргана, 1984 года рождения нанесли друг другу удары ножом из-за семейного спора. Их доставили каретой скорой помощи в больницу.

Во время обследования у мужа обнаружено 7 ножевых ранений, у жены – 8, передает Репорт.

Оба пострадавших прооперированы, их состояние тяжелое, поэтому размещены в реанимационный отдел.

Подробности происшествия расследуются.

Minval.az