Шестой и седьмой экспортные поезда из Турции отбыли в понедельник из провинции Коджаели на северо-западе Турции в Китай, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на информацию Госуправления железнодорожных грузоперевозок (TCDD) Турции.

«Составы с 41 контейнером с 2,250 тыс. тоннами ДСП с меламиновым покрытием за две недели преодолеют расстояние в 8 693 км — через Грузию, Азербайджан, Каспийское море и Казахстан — до города Сиань в КНР», — отмечает издание.

Глава отдела логистики Pasifik Eurasia Алпер Тайлан сообщил, что поезда достигнут пункта приблизительно назначения за 12 суток.

«Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс стала самым выгодным маршрутом транспортировки грузов между Азией и Европой. Наша цель — довести число ж/д рейсов по маршруту Турция-Китай-Турция до 1500 в год», — сказал Тайлан.

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