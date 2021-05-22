В России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, которые могут воевать самостоятельно. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая на форуме «Новое знание».

Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать.

По словам министра, сейчас в России также идет «большая работа над тем, что называется оружием завтрашнего дня».

Шойгу не уточнил, когда роботы будут приняты на вооружение и когда их официально покажут публике.

Minval.az