Согласно соответствующему приказу Министра обороны среди военнослужащих были проведены соревнования по военному пятиборью.

На соревнованиях спортсмены-военнослужащие, проходящие службу в различных видах войск и соединениях, померились силами в личном и командном первенствах. В рамках соревнований по военному пятиборью военнослужащие испытали свои силы в преодолении полосы препятствий, стрельбе, гранатометании, кроссе и плавании.

В заключение победители были награждены дипломами, почетными грамотами и медалями.

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