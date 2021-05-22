Военнослужащий срочной службы самовольно покинул N-скую воинскую часть в районе Вардениса, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

«18 мая, в 22.10, из N-ской воинской части в Варденисское отделение военной полиции Минобороны Армении поступило сообщение о том, что военнослужащий срочной службы, рядовой Н.Мкртчян в тот же день, около 17:00, покинул территорию воинского подразделения и внесен в соответствующий список военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть.

По данному факту в Варденисском отделении военной полиции готовятся материалы», — отмечается в сообщении.

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