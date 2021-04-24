В январе-марте текущего года объем продаж наличных евро населению коммерческими банками Азербайджана составил 37,906 миллиона. Это в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Согласно расчетам АПА на основе данных Центрального банка Азербайджана, только в марте населению было продано 11,227 миллиона евро. Это на 30,4% меньше, чем в феврале.

Кроме того, в первом квартале этого года общая сумма наличных евро, проданных населением банкам, составила 13,898 миллиона, что в 2,1 раза меньше, чем годом ранее. В марте этот показатель составил 4,982 миллиона евро, что на 0,6% больше, чем месяцем ранее.

Minval.az