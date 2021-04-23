Повторные торги по продаже элитного банкетного зала «Сафиса» на Воробьевском шоссе опять признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок, сообщает телеграм-канал Filatoff Inc. Первый раз здание площадью порядка 4 тыс.кв. м пытались продать в середине февраля за 954,4 млн рублей, однако желающих не нашлось. В этот раз начальная стоимость лота составляла 858,9 млн рублей. Теперь ее, видимо, опустят ещё ниже.

«Сафиса» — один из последних активов бывшего владельца Черкизовского рынка, опального бизнесмена Тельмана Исмаилова. Остальные его объекты («Военторг», ресторан «Прага», отель Mardan Palace, офисный центр «Тропикано» и др.) уже обрели новых владельцев.

Minval.az