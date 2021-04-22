Среди богатейших людей России больше всего по итогам 2020 года сократил свое состояние владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг. Он потерял свыше 1,5 млрд долларов из-за введенных американским Минфином санкций. Сегодня журнал Forbes оценивает состояние бизнесмена в 9 млрд долларов.

Вексельберг занимает 20-ю строчку в рейтинге богатейших людей страны. Ранее он рассказал, что более 1,5 млрд долларов были заблокированы на его счетах в американских и швейцарских банках. Российский миллиардер находится под санкциями США с 2018 года, отмечает издание «Компания».

За прошедший год заметно сократилось состояние президента Crocus Group Араза Агаларова. Бизнесмен с капиталом в 1,2 млрд долларов занимает 100-е место в рейтинге журнала. На фоне локдауна доходы Crocus Group от аренды упали на 35% — до 240 млн долларов.

На третьем месте в списке «‎разорившихся»‎ бизнесменов — Александр Пономаренко, председатель совета директоров «Международного аэропорта Шереметьево». За год он потерял 400 млн долларов и сократил состояние до 2,9 млрд.

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