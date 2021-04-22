Компания MasterCard, планирующая повышение комиссий за операции с кредитными картами в ряде стран, прокомментировала данный вопрос касательно Азербайджана.

Касаясь изменения комиссии за обслуживание пластиковых карт, выпущенных азербайджанскими коммерческими банками, менеджер Mastercard по Азербайджану Эрдем Чакар отметил, что представленная им структура не рассматривает каких-либо изменений в отношении Азербайджана.

«В настоящее время мы не думаем о каких-либо изменениях в общих параметрах в Азербайджане», — сказал он (цитата по Report).

По информации российских СМИ, MasterCard с 1 мая планирует поднять комиссии за операции с кредитными картами, выпущенными коммерческими банками в России.

Minval.az