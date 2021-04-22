Национальный авиаперевозчик Азербайджана открывает продажу билетов на специальные рейсы из Международного аэропорта Гейдар Алиев в лондонский аэропорт «Хитроу» (IATA: LHR).

Как передает report со ссылкой на сообщение пресс-службы ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании.

В столицу Великобритании AZAL начинает летать 15 мая с частотой один раз в неделю (по субботам), а с 25 мая количество рейсов по маршруту Баку-Лондон-Баку увеличится до двух раз в неделю (по вторникам и субботам). Продажа авиабилетов осуществляется при соблюдении специальных условий.

Пассажирам рейса по направлению Баку-Лондон следует:

— иметь право въезда на территорию Великобритании. Правила въезда в страну в период пандемии представлены на сайте авиакомпании по ссылке.

— следует получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Список клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, опубликован на сайте авиакомпании. Также все лица, посещающие Великобританию, должны дважды сдать тест на коронавирус после прибытия в страну — на второй и восьмой день нахождения на территории королевства.

Их нужно забронировать заранее перед поездкой, заполнив форму на сайте пассажирам рейса по направлению Лондон-Баку следует:

— проверить право въезда в Азербайджан или иметь разрешение на постоянное жительство в стране. Список категорий лиц, которым разрешен въезд в страну, представлен на странице по ссылке.

— получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. На результате теста рекомендуется наличие QR-кода, который будет проверяться на стойках регистрации.

С перечнем рекомендуемых лабораторий в Великобритании, в которых разрешено провести анализ на коронавирусную инфекцию, можно ознакомиться по ссылке.

— В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, все прибывшие авиарейсами в Баку пассажиры будут обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия.

Для пассажиров обоих направлений следует:

— убедиться, что результат теста действителен в течение 48 часов до вылета рейса;

— ознакомиться со специальными правилами перевозок, применяемых авиакомпанией AZAL в период пандемии, по ссылке.

Minval.az