Несколько российских авиакомпаний получили разрешение на выполнение регулярных рейсов в Азербайджан.

Как говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация), допуск на перелеты в Баку получили «Уральские авиалинии», «Северный ветер», «Ред Вингс», «Икар», «Ижавиа», «ИрАэро».

«Уральские авиалинии» получили разрешение на перевозку пассажиров по маршруту Воронеж — Баку, Иркутск — Баку и Омск — Баку три раза в неделю по каждому направлению», — говорится в сообщении.

Кроме того, авиаперевозчику «Северный ветер» дано разрешение на выполнение семь раз в неделю авиарейсов по направлениям Калининград — Баку и Владикавказ — Баку.

«Для перевозчика «Ред Вингс» выделены маршруты Жуковский — Гянджа — четыре раза в неделю и Жуковский — Баку — семь раз в неделю. Перевозчик «Икар» допущен к перевозке пассажиров по направлению Владикавказ — Баку семь раз в неделю. «Ижавиа» согласно допуску два раза в неделю будет осуществлять рейсы по направлению Минеральные Воды, Омск, Казань и Уфа — Баку. Авиакомпании «ИрАэро» выделены маршруты в направлении Жуковский, Уфа и Самара — Баку», — говорится в сообщении Росавиации.

Minval.az