Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Грузии в январе-марте 2021 года составило $1 млрд 131,9 млн, что на 7,3% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии.

За три месяца текущего года внешнеторговый оборот страны снизился на 0,3% — до $2 млрд 773,2 млн. Экспорт составил $820,6 млн (рост на 5,2%), импорт — $1 млрд 952,6 млн (снижение на 2,4%).

По данным статслужбы, в первом квартале Грузия осуществляла экспортно-импортные операции со 121 страной (в январе-марте 2020 года со 123 странами). Отрицательный торговый баланс сложился с 83 странами, положительный — с 38 странами (против 84 и 39 соответственно годом ранее).

Торговый оборот со странами СНГ сократился на 0,1% — до $976 млн, со странами Евросоюза — на 7,1%, до $597,6 млн.

Крупнейшим торговым партнером Грузии стала Турция (15,1% всего внешнеторгового оборота). На втором месте — Россия (11,9%), на третьем — Китай (10,5%). В первой десятке основных торговых партнеров республики также Азербайджан (9%), США (5,8%), Армения (5,5%), Украина (5%), Германия (4%), Болгария (3,1%), Италия (2,2%).

Minval.az