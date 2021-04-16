Процесс подготовки армяно-российских военных учений обсудили министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян и посол РФ Сергей Копыркин на встрече в Ереване в четверг.

«Арутюнян и Копыркин обсудили вопросы военного сотрудничества, планирования и организации совместных военных учений на территории России», — сообщает пресс-служба Минобороны.

Арутюнян высоко оценил усилия России в стабилизации военно-политической обстановки в регионе, миротворческую миссию РФ в Нагорном Карабахе, эффективное взаимодействие в оборонной сфере.

Minval.az