В Тбилиси освободили несколько человек, захваченных в заложники в филиале Банка Грузии. Нападавший задержан, никто не пострадал. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

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Неизвестные лица ворвались в пятницу с огнестрельным оружием в филиал Банка Грузии в Тбилиси и захватили там заложников. Об этом сообщил грузинский телеканал «Рустави-2».

По его данным, филиал расположен в столичном районе Авлабари. Он находится в здании, где ведутся ремонтные работы. Место преступления оцеплено полицией. Как заявляют очевидцы, выстрелов слышно не было.

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