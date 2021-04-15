Президент Грузии Саломе Зурабишвили опубликовала в Facebook фотографию со страницы книги почетных гостей в ее резиденции. На ней видна запись президента Армении Армена Саркисяна, который в настоящее время находится в Тбилиси с официальным визитом.

«Выражаю искреннее удовлетворение приглашением президента Саломе Зурабишвили посетить Грузию. Я уверен, что результаты этого визита укрепят отношения армянского и грузинского народа на благо наших будущих поколений», — написал Саркисян в книге.

Президент также сопроводил запись рисунком с контурами горы Агрыдаг, находящейся на территории Турции.

Minval.az