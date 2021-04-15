Больше десяти кораблей Каспийской военной флотилии вышли в море в рамках контрольной проверки боеготовности за зимний период обучения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

«В рамках плановой контрольной проверки за зимний период обучения экипажи кораблей Каспийской флотилии вышли из пункта базирования Махачкала в назначенный район Каспийского моря для проведения зачетного тактического учения. Всего в корабельном зачетном тактическом учении принимают участие экипажи 10 боевых кораблей, в их числе ракетный катер «Ступинец», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», базовые тральщики, катера, а также суда обеспечения», — рассказали представители округа.

Главная цель проверки — «отработка поиска и уничтожения морских мин, а также проведение симуляции отражения воздушной атаки в составе подразделения».

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