Начались тактические учения ракетно-артиллерийских батарей азербайджанской армии.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В рамках тактических учений будут проведены образцовые боевые стрельбы с применением боевой техники.
Начались тактические учения ракетно-артиллерийских батарей азербайджанской армии.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В рамках тактических учений будут проведены образцовые боевые стрельбы с применением боевой техники.
Дата: 2021/04/12 14:19
Раздел: Армия
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