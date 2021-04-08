Азербайджанцу, главному балетмейстеру Приморской сцены Мариинского театра Эльдару Алиеву присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», сообщает Sputnik.

Алиев поставил огромное количество спектаклей в Мариинском театре, каждый из которых идет на его сцене уже многие годы и всегда — при полном аншлаге. Звание ему присуждено за вклад в культуру России.

Эльдар Алиев родился в Баку. Окончил Бакинскую академию хореографии. Был ведущим солистом Мариинского театра.

Гастрольная география Алиева охватывает более 40 стран мира и самые престижные сцены, в числе которых Кеннеди-центр в Вашингтоне, Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Парижская опера, Римская опера, Ла Скала в Милане, Ковент-Гарден и Театр Колизеум в Лондоне, Сиднейский оперный театр и другие.

Под его руководством в Ballet Internationale в США было создано более 30 спектаклей.

В настоящее время Эльдар Алиев является главным балетмейстером Приморской сцены Мариинского театра. Он совмещает свои обязанности с преподавательской деятельностью и работой хореографа-постановщика по всему миру.

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