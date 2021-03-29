В Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова в понедельник состоялось служебное совещание с заместителями министра обороны, командующими видами войск, начальниками главных управлений, управлений и служб министерства.

К совещанию посредством видеосвязи также были привлечены командиры объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, в том числе другие должностные лица.

Гасанов поручил сосредоточить основное внимание в повышении уровня подготовки личного состава и боеспособности подразделений на улучшении качества тренировок и занятий по боевой подготовке, проводимых в воинских частях, в частности, в подразделениях, дислоцированных на освобожденных территориях с учетом опыта Отечественной войны.

«Гасанов дал конкретные поручения по развитию военной инфраструктуры на освобожденных территориях, проведению инженерно-саперных работ и мероприятий по инженерному обеспечению войск, повышению бдительности военнослужащих, заступающих на боевые дежурства, а также дальнейшему улучшению материально-технического обеспечения и оснащения подразделений», – заявили в Минобороны.

Minval.az