Азербайджанские военнослужащие приняли участие в антитеррористических учениях в Турции. Об этом говорится в сообщении турецкого Министерства национальной обороны в Twitter.

«Под руководством Контртеррористического учебно-тренировочного центра для наших братьев — военнослужащих героической азербайджанской армии были проведены учения по борьбе с террористами и десантно-штурмовой операции», — говорится в сообщении.

Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığınca, Kahraman Azerbaycan Ordusu mensubu kardeşlerimize ‘’Teröristle Mücadele Harekâtı Tatbikatı ve Hava Hücum Harekâtı’’ eğitimleri verildi. pic.twitter.com/jtT67h0qVA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 26, 2021

Minval.az