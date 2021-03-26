Азербайджанские военнослужащие приняли участие в антитеррористических учениях в Турции. Об этом говорится в сообщении турецкого Министерства национальной обороны в Twitter.

«Под руководством Контртеррористического учебно-тренировочного центра для наших братьев — военнослужащих героической азербайджанской армии были проведены учения по борьбе с террористами и десантно-штурмовой операции», — говорится в сообщении.

Minval.az