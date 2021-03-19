Ирландский боец смешанного стиля, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе Конор Макгрегор высказался об окончательном решении обладателя чемпионского титула легкого дивизиона UFC Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

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«Счастливого ухода на пенсию, мальчик. Никогда не забывай, кто пришел в эту игру первым и сделал тебе имя. Помни: если ты так не любишь гонять вес, то просто должен подняться на дивизион выше. Будь здоров», — написал Макгрегор в своем Instagram.

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