Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россияин Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру. Об этом в своем Twitter сообщил президент UFC Дэйна Уайт.

«Он 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг», — написал Уайт.

Позднее Уайт заявил порталу ESPN, что 15 мая на турнире UFC 262 пройдет бой за вакантный чемпионский пояс, которым владел Нурмагомедов, между американцем Майклом Чендлером и бразильцем Шарлисом Оливейрой.

29-0 it is.

He is 💯 officially retired. It was incredible to watch you work @TeamKhabib thank you for EVERYTHING and enjoy whatever is next my friend. pic.twitter.com/QeoSP12zw2

— danawhite (@danawhite) March 19, 2021