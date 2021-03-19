Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россияин Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру. Об этом в своем Twitter сообщил президент UFC Дэйна Уайт.

«Он 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг», — написал Уайт.

Позднее Уайт заявил порталу ESPN, что 15 мая на турнире UFC 262 пройдет бой за вакантный чемпионский пояс, которым владел Нурмагомедов, между американцем Майклом Чендлером и бразильцем Шарлисом Оливейрой.

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