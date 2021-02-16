«Навыки должны стать одним из факторов, которые обеспечат устойчивое и конкурентоспособное развитие нашей экономики в ближайшие годы. В этом направлении проводится много работы. Особым вопросом является то, чтобы профессиональное образование было более доступным».

Об этом в ходе презентации проекта «Профобразование и обучение для будущего: поддержка создания в Азербайджане передовых центров профессионального образования» заявил министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, в Азербайджане достаточно учащихся, которые после окончания IX класса не продолжают получать образование, не получают определенную специальность.

«В этом направлении расширение охвата и доступность профессионального образования – огромная возможность. В последние годы в этом направлении проводится большая работа. В настоящее время в области профессионального образования процесс приема осуществляется в электронном формате. Число поступающих на специальности профессионального образования также растет с каждым годом, в этом году число поступающих было на 27% больше по сравнению с прошлым годом. Получение молодежью профессионального образования является одним из факторов, положительно влияющих на их экономическое положение, доходы, благосостояние в будущем».

Minval.az